В Тернополе в связи с разгоном блокады в Кривом Торце созывается внеочередная сессия облсовета

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областного совета, на рассмотрение депутатов будет вынесен один вопрос - "О заявлении депутатов Тернопольского областного совета "Об осуждении силового разгона 13 марта 1017 года Редута №3 имени добровольцев 16 батальона 58 мотопехотной бригады блокады торговли с оккупированными территориями".

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Как сообщал УНИАН, в понедельник, 13 марта, правоохранители задержали 43 участников торговой блокады Донбасса, которые устроили блокпост на железнодорожной станции Кривой Торец в Донецкой области.

В ответ на это во многих городах Украины состоялись акции протеста с требованием освободить блокировщиков. Впоследствии Украиной прокатилась волна протестов из-за разгон блокады.