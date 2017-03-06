Суд ООН рассматривает иск Украины против России (прямая трансляция)

Как передает собственный корреспондент УНИАН, сейчас обсуждается запрос Киева относительно введения временных мер, направленных на защиту гражданских прав.

Читайте такжеМИД об иске Украины в Гаагу: есть риск, что Россия может не выполнить решение суда

Дело слушают 16 судей под председательством судьи из Франции Ронни Абрахама (Ronny Abraham).

Ожидается, что по результатам этих слушаний будет определение Суда - удовлетворить или нет просьбу Киева о введении временных мер. Это решение может быть принято в период от нескольких недель до месяцев.

В первые два дня стороны должны изложить свои позиции относительно запроса, а в следующие два - заключительные позиции.

Украинскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

По информации пресс-службы Суда, на мероприятие аккредитовалось почти 70 представителей средств массовой информации. Стоит отметить, что представителей российских СМИ - считанные единицы.