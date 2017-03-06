В МИД рассказали, когда ожидают первых решений Гаагского суда в деле Украины против России

Об этом говорится в комментарии министерства, сообщила пресс-служба МИД.

"Как правило, Международный суд ООН рассматривает запросы о введении временных мер в ускоренном порядке. Ожидается, что суд вынесет решение в течение нескольких недель. Что касается рассмотрения дела по существу, то в течение нескольких ближайших месяцев Международный суд ООН должен определить расписание представления сторонами процессуальных документов, после чего будут назначены устные слушания", - говорится в комментарии.

Читайте такжеМИД об иске Украины в Гаагу: есть риск, что Россия может не выполнить решение суда

В МИД напомнили, что предупредительные меры позволят суду предотвратить ухудшение ситуации и, самое главное, - защитить гражданское население в течение времени, необходимого для рассмотрения дела. При этом рассмотрение иска по существу продолжится, независимо от решения суда по запросу о применении мер. Их применение особенно важно в контексте обострения ситуации в Авдеевке и Крыму.

В запросе о применении мер Украина просит суд обязать Россию прекратить нарушение международного права. В частности, Украина обращается в суд с ходатайством обязать Россию обеспечить эффективный контроль за своей границей, прекратить поставки оружия в Украине, остановить поддержку незаконных вооруженных формирований, которые наносят ущерб гражданскому населению Украины, а также воздержаться от любых дальнейших актов этнической дискриминации в оккупированном Крыму.

Как сообщал УНИАН, 6 марта в Гааге в рамках иска Украины против Российской Федерации Международный суд ООН начнет слушания о применении мер. Ожидается, что слушания о применении временных мер продлятся четыре дня. Украина представит аргументы в понедельник, 6 марта, и в среду, 8 марта. Российская Федерация представит свои аргументы во вторник, 7 марта, и в четверг, 9 марта. Слушания будут начинаться каждый день в 10.00 (11.00 по киевскому времени).

Этот иск был подан 16 января 2017 года в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.