Порошенко прокомментировал дело Насирова: НАБУ является независимым органом

16:27, 03 марта 2017
Политика
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Порошенко ответил на вопрос относительно уголовного дела против Насирова.

Порошенко заявил, что НАБУ является независимым органом / Фото УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал уголовное дело в отношении главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, заявив, что Национальное антикоррупционное бюро Украины является независимым правоохранительным органом.

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Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.

«НАБУ независимый орган - президент прокомментировал дело Насирова, отвечая на вопросы журналистов», - написал Цеголко.

Как сообщал УНИАН, 2 марта детективы НАБУ вручили Насирову сообщение о подозрении. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентре». В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Сообщение о подозрении Насирову вручили в больнице, где он находится под охраной.

В то же время адвокаты Насирова считают, что задержание и уведомление о подозрении их подзащитному состоялись незаконно.

Сегодня, 3 марта, Кабинет министров отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования. Правительство возложило исполнение обязанностей председателя ГФС на нынешнего заместителя руководителя службы Мирослава Продана.

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Новость в сюжете: Дело Насирова
Теги: #Насиров#Порошенко