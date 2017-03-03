НАБУ надеется, что меру пресечения для Насирова изберут в течение 72 часов после объявления подозрения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сытник заявил сегодня на пресс-конференции.

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По его словам, преступность действий Насирова заключается в том, что он необоснованно предоставил отсрочку на уплату налогов в обстоятельствах, когда вообще не была оплачена даже часть налогов в бюджет.

Как сообщалось, Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что 2 марта детективы НАБУ вручили Насирову сообщение о подозрении.

Его подозревают в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия.

Также САП сообщила, что будет ходатайствовать в суде об избрании Насирову меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от должности.

Как заявлял руководитель САП Назар Холодницкий, Насиров планировал выехать за границу, поэтому 2 марта было принято решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий. По словам председателя САП, «как только начались следственные действия, председатель Государственной фискальной службы мгновенно оказался на лечении в Феофании».

Следствие считает, что председатель ГФС Насиров течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр». Государству нанесен ущерб на сумму около 2 млрд грн.