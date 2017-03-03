Кабмин отстранил главу ГФС Насирова на время проведения расследования НАБУ

Кабинет Министров Украины отстранил от выполнения обязанностей главу Государственной фискальной службы Романа Насирова на время проведения расследования Национального антикоррупционного бюро Украины.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

На время проведения следствия Кабмин возложил обязанности главы ГФС на нынешнего заместителя главы ГФС Мирослава Продана.

«Вчера Национальное антикоррупционное бюро, которое занимается расследованием коррупции в наивысших эшелонах власти, вручило подозрение Роману Насирову. Я считаю, что мы должны отстранить на время ведения следствия Романа Насирова от выполнения обязанностей главы ГФС. Это в первую очередь в интересах самого Насирова, для того чтобы следствие проходило максимально объективно», - отметил глава Минфина Александр Данилюк.

Как сообщал УНИАН, 2 марта после серии обысков, проведенных сотрудниками Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в ГФС, детективы Бюро вручили Насирову сообщение о подозрении. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

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Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнедраинвест», ООО «Недра Геоцентр». В течение указанного периода Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Сообщение о подозрении Насирову вручили в больнице, где он находится под охраной. САП намерено ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от должности. В то же время адвокаты Насирова считают, что задержание и уведомление о подозрении их подзащитному проведены незаконно.