Янукович стал на сторону Бойко в конфликте с Шуфричем

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ и абсолютное большинство совета фракции Партии регионов поддержали позицию народного депутата Юрия БОЙКО в конфликте с его коллегой Нестором ШУФРИЧЕМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам народный депутат-“регионал” Сергей ЛЕВОЧКИН.

Он подчеркнул, что на совете фракции речь шла о том, что «позиция Ю.БОЙКО основана на конкретных фактах, она обоснована». В то же время С.ЛЕВОЧКИН подчеркнул, что Н.ШУФРИЧ «выступил излишне эмоционально, но его тоже можно понять – он защищает своих друзей».

Как сообщал УНИАН, 14 января экс-министр топлива и энергетики, народный депутат Ю.БОЙКО заявил, что настоящей причиной срыва украинско-российских газовых переговоров стало лоббирование премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО интересов коммерческой структуры FKRtt Universal Swissland, фактическими владельцами которой являются Виктор МЕДВЕДЧУК и Игорь БАКАЙ.

В свою очередь Н.ШУФРИЧ заявил, что руководство Партии регионов считает некорректным заявление Ю.БОЙКО в отношении В.МЕДВЕДЧУКА.

Н.ШУФРИЧ заметил, что сегодня, 15 января, он встречался с лидером Партии регионов В.ЯНУКОВИЧЕМ по этому вопросу. «Я очень благодарен Виктору Федоровичу за оценку моей принципиальности по отношению к товарищам. В данном случае речь идет о Викторе МЕДВЕДЧУКЕ. Я знаю, что и Юрию БОЙКО доказали, что его вчерашняя позиция в отношении МЕДВЕДЧУКА была некорректной», - сказал депутат.

Н.ШУФРИЧ считает, что Ю.БОЙКО в данном случае должен поступить так, как настоящий мужчина».

«Это дело мне больше напоминает ситуацию из известной басни о Слоне и Моське. Так вот, в этой ситуации Слоном можно назвать МЕДВЕДЧУКА в конфликте МЕДВЕДЧУК-БОЙКО», - сказал он.