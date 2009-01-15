Газпром: дешевле 450 долларов Украина газ больше не получит

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в беседе с журналистами подчеркнул, что созданная Украиной кризисная ситуация наглядно демонстрирует важность перехода на рыночные общепринятые в Европе отношения в газовой сфере.

В частности, по словам Куприянова, если цена на газ, который "Газпром" поставляет в соседние с Украиной государства Восточной Европы, в первом квартале 2009 года составляет примерно 470 долларов за тысячу кубометров, то и Украина должна платить рыночную цену за газ. Цена для Украины, рассчитанная по европейской формуле, в первом квартале составляет 450 долларов.

"Ни о каких льготных ценах речи больше быть не может", - заявил Куприянов.

Говоря о проблеме технологического газа Куприянов в очередной раз напомнил, что обеспечение технологическим газом - прямая обязанность транзитера и никаких обязательств у "Газпрома" по снабжению украинской стороны этим газом нет и никогда не было.

РИА «Новости»