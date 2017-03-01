Савченко: не думайте, что я не собираюсь когда-нибудь приехать в украинский Крым (видео)

Об этом она заявила в эфире одного из украинских телеканалов.

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Отвечая на вопрос зрителя о том, собирается ли Савченко посетить Крым, нардеп ответила: "Когда люди так говорят, это звучит как команда к действию".

При этом она подчеркнула, что думала над этой поездкой. "Не думайте, что я об этом не думала. Не думайте, что я не собираюсь когда-нибудь приехать в украинский Крым, в украинский Крым. И не только я", - подчеркнула нардеп.

Как сообщалось, 24 февраля боевики заявили, что Савченко приехала на территорию, подконтрольную "ДНР", чтобы посетить украинских военнопленных.

Позже в тот же день Савченко заявила, что встретилась в оккупированном Донецке с украинскими пленными, чтобы поддержать их и передать посылки от родственников.