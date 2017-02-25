В сети появилось видео посещения Савченко пленных на Донбассе

Соответствующее видео появилось в YouTube.

На видео видно, что Савченко удалось поговорить с некоторыми пленными, которые находятся в тюрьме боевиков. Нардеп осмотрела камеры заключения, а также поинтересовалась условиями содержания украинцев.

Читайте такжеСавченко опубликовала список пленных, которых посетила на оккупированном Донбассе

По итогам визита она сделала короткое заявление для прессы, в котором призвала лидеров "нормандского формата" (Россия, Украина, Франция, Германия) провести обмен всех на всех.

"Я прошу украинцев и весь мир поддержать наших ребят так, как в свое время поддерживали меня, когда я находилась в тюрьмах Кремля", - добавила она.

Как сообщалось, 24 февраля боевики заявили, что Савченко приехала на территорию, подконтрольную «ДНР», чтобы посетить украинских военнопленных. Руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук заявил, что Служба безопасности Савченко попросит дать объяснение по поводу её поездки в Донецк.

Также 24 февраля народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Татьяна Рычкова заявила, что Савченко подстрекала украинских военнослужащих оставить позиции в зоне АТО и ехать «свергать преступную власть».