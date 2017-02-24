Савченко объяснила свою поездку в "ДНР"
18:57, 24 февраля 2017Война
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Народный депутат Украины Надежда Савченко прокомментировал свой визит в "ДНР".
Савченко прокомментировала свой визит в Донецк / Фото УНИАН
Она на своей странице в Facebook попросила всю Украину поддержать ее, как тогда, когда она была в плену.
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"Я сейчас сознательно пошла на риск своей жизнью, чтобы освободить наших украинских пленных и довести гуманитарную составляющую Минского процесса до финала", - говорится в сообщении Савченко.
"Мне очень не легко, но я борюсь!" - написала нардеп.
Ранее УНИАН сообщал, что руководитель украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан и депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко прибыли в "ДНР" якобы посетить военнопленных.
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