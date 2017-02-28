Рабинович: Мы не позволим власти забрать у народа главное богатство – землю

Об этом заявил народный депутат и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович на своей страничке в социальной сети Facebook.

«Мы не должны позволить, чтобы власть отобрала у народа главное богатство Украины – землю. Быть крепостными на своей собственной земле граждане Украины не должны, потому что Конституция гарантирует народу право на землю», – уверен Вадим Рабинович.

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По его словам, всем известно, что украинский чернозем является эталоном во всем мире, потому «во время войны фашисты увозили эту землю эшелонами в Германию». Политик называет три шага, которые предлагает партия «За життя», чтобы не допустить продажи земли.

«Провести публичную инвентаризацию земель в Украине, вернуть распроданную и разграбленную землю в госсобственность, разработать и внедрить реальный план пользования землей на основе аренды с механизмом государственного земельного банка», – считает парламентарий.

Вадим Рабинович уже начал разработку законопроекта о публичном аудите земельных ресурсов Украины и инвентаризации сельскохозяйственных земель и в ближайшее время подаст его в Верховную Раду.

Напомним, что предложение отменить мораторий на продажу сельхозземли критикуют эксперты, опасаясь, что олигархи и иностранные компании заставят селян продать землю за копейки.