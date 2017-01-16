Рабинович: минздрав целенаправленно уничтожает народ Украины

Об этом заявил народный депутат Украины и лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович, выступая в понедельник 16 января на акции в поддержку кардиохирурга Тодурова под стенами Министерства здравоохранения Украины.

«Такие, как Супрун, уничтожат Украину. Сегодня в Украине лекарства стоят в 14 раз дороже, чем в Европе, – как такое может быть? Сегодняшняя политика Министерства здравоохранения – это целенаправленное уничтожение народа Украины. И мы не будем этого терпеть», – сказал Вадим Рабинович.

По его словам, «над страной, над здоровьем ее населения ставят громадный эксперимент».

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«Сегодня исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказывает нам, как жить в нашей стране. 15 ведущим кардиохирургам Украины предложена работа за границей, и все "благодаря" и. о. министра здравоохранения. Так пусть лучше уедет одна Супрун, а профессионалы останутся. Такие врачи, как Тодуров, – это гордость страны, а министр Супрун – ее позор», – подчеркнул депутат.

Он отметил, что бесплатное медобслуживание – конституционное право украинцев.

«Я напомню всем этим "управленцам", что право украинца на бесплатное медицинское обслуживание прописано в Конституции Украины, а это значит, что никакой министр не может отменить Конституцию. А если это происходит, значит, страна захвачена, и захвачена проходимцами. Поэтому мы здесь», – убежден лидер партии «За життя».

Напомним, конфликт вокруг Министерства здравоохранения произошел после того, как директор Института сердца Борис Тодуров заявил о непрозрачных закупках медикаментов со стороны Минздрава и блокирование работы Института сердца, которое привело к смертям десятков тысяч украинцев