В убийстве брата Ким Чен Ына подозревают двух женщин – СМИ (фото)

В убийстве брата северокорейского диктатора Ким Чен Ына - Ким Чен Нама, подозревают двух женщин, передает CNN со ссылкой на заявление разведки Южной Кореи.

Отмечается, что женщины азиатской внешности.

Камеры зафиксировали только одну подозреваемую в совершении преступления.

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Сейчас следователи ждут результатов вскрытия, ведь предварительно считается, что Ким Чен Нама убили с помощью отравленных дротиков.

Как сообщал УНИАН ранее, источник в южнокорейском правительстве сообщил СМИ, что Ким Чон Нам, вероятно, был убит. Убийство произошло около 8 часов утра 14 февраля по местному времени. Ким Чон Нам собирался сесть на рейс в Макао.

СМИ отмечают, что старший сын Ким Чен Ира считался одним из претендентов на место лидера Северной Кореи. Однако у Ким Чон Нама возникли конфликты с отцом после неудачной попытки в 2001 году попасть в Японию с поддельным паспортом. В итоге преемником стал другой сын - Ким Чен Ын, который возглавил Северную Корею после смерти отца в декабре 2011 года.

В последние годы Ким Чон Нам не появлялся в Северной Корее. Сообщается, что большую часть времени он проводил в китайском Макао. Ким Чон Нам был известен как сторонник реформ в стране.

В одном из интервью японской газете он заявил, что выступает против передачи власти в Северной Корее по наследству. Ким Чен Ын пытается укрепить свое влияние в стране на фоне растущего международного давления из-за ядерной программы Северной Кореи. В 2013 году в стране был казнен дядя Ким Чен Ына Чан Сон Тхекю. Его обвинили в попытке государственного переворота и коррупции. Считалось, что Ким Чон Нам был близок со своим казненным дядей.