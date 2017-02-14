НАТО в ответ на агрессию РФ формирует 4 многонациональных батальона в Польше и Прибалтике

К

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом.

"В ответ на агрессивные действия России против Украины НАТО размещает четыре сильные многонациональные боевые группы в Литве, Эстонии, Латвии и Польше. Немецкие и бельгийские военные отряды только прибывают в Литву. Посылая сильный сигнал, союзники НАТО выступают единым фронтом и атака на любого из нас получит ответ со стороны сил всего Альянса", - подчеркнул Столтенберг.

Он сказал, что обсудил с премьером Литвы достигнутый прогресс в размещении четырех батальонов.

"И я ожидаю, что они станут полностью функциональными к июню этого года", - заявил Столтенберг.

Читайте такжеВ НАТО планируют согласовать дальнейшие шаги в противодействии гибридным угрозам

Кроме того, он выразил уверенность, что Соединенные Штаты будут сохранять приверженность Альянсу, трансатлантическим связям, но также и суверенитету и территориальной целостности всех европейских стран, в том числе это касается Украины. В этой связи НАТО с нетерпением ждет завтрашней встречи с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

"Причина того, почему НАТО усиливает свое военное присутствие на восточных рубежах Альянса, заключается в агрессивных действиях против Украины со стороны России, которая незаконно аннексировала Крым и дестабилизирует восточную Украину", - заявил Столтенберг.

Также он напомнил о заявлении миссии США в Совете безопасности Организации Объединенных Наций, когда была высказана решительная поддержка Украины и поддержка экономическим санкциям против РФ.

Читайте такжеСтолтенберг: За прошлый год расходы на оборону стран-членов НАТО выросли на $10 миллиардов

Говоря о двух телефонных разговорах с президентом США Дональдом Трампом, Столтенберг заявил, что новый лидер США также поддерживает двуединый подход к России, который заключается в том, что кроме инвестирования в сильную оборону и политику сдерживания агрессивных действий РФ, Альянс одновременно может участвовать в политическом диалоге с Россией.

Ввиду этого генеральный секретарь Альянса отметил, что не видит никаких противоречий между поддержанием политического диалога с Россией, сохранением политических каналов для коммуникации с РФ и сохранением приверженности к укреплению коллективной безопасности стран - членов НАТО.

"Это позиция НАТО, и это также позиция президента Трампа, которую он высказал мне во время нашего разговора", - сказал Столтенберг.

Читайте такжеНАТО рассматривает возможность визита Североатлантического совета в Украину

Как сообщал УНИАН, в октябре 2016 года Столтенберг назвал страны, согласившиеся быть частью многонациональной бригады, которая усилит присутствие Альянса в регионе Черного моря, а также назвал страны-члены, которые сформируют многонациональные батальоны на восточных границах НАТО.

"Я горд сообщить, что многие другие страны подтвердили свой вклад в эти силы. Албания, Италия, Польша, Словения внесут свой вклад в батальон под лидерством Канады в Латвии. Бельгия, Хорватия, Франция, Люксембург, Нидерланды и Норвегия присоединятся к батальону под лидерством Германии в Литве. Дания, Франция внесут свой вклад в батальон под лидерством Великобритании в Эстонии. Румыния и Великобритания присоединятся к батальону под лидерством США в Польше", - сообщил он.