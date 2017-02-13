В Совбезе ООН проведут дебаты о защите критической инфраструктуры, во главе - Климкин

Председательствовать на заседании будет министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщили УНИАН в пресс-службе МИД.

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Кроме представителей государств-членов ООН в заседании примут участие руководители таких международных организаций, как Интерпол, Международная морская организация, Организация по запрещению химического оружия, которые поделятся своим видением путей усиления защиты портов, газопроводов, других объектов критической инфраструктуры.

В ходе заседания планируют принять инициированную Украиной резолюцию Совета безопасности, цель которой - повышение эффективности международных усилий по противодействию террористическим актам против объектов критической инфраструктуры, в частности в рамках Глобальной контртеррористической стратегии ООН.

В рамках визита Климкина в Нью-Йорк предусматривается ряд встреч, в частности - с министром иностранных дел Эстонии Свеном Миксером, который также примет участие в открытых дебатах.