Политзаключенный рассказал детали побега из оккупированного Крыма: я шел через заминированный лес наугад

Политзаключенный провел в застенках 11 месяцев, а когда его отпустили под домашний арест, решил бежать. Россия обвиняла его в разжигании межнациональной розни и призыве к терактам, пишет ТСН.uа.

По его словам, в Крыму настолько переполнена тюрьма, что нет места где спать каждому заключенному. Например, на 6 нар – 15 человек.

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"Все должны спать по несколько часов по очереди. Там чуть ли не как в маршрутке в часы пик. То, что давали есть – мы даже не все брали, потому что от еды был такой смрад, что было слышно издалека. Когда кому-то было плохо, и мы стучали, чтобы позвали врача, нам говорили – это не госпиталь, у нас нет больных, есть только живые и мертвые. Когда умрет, то позовем. Тела выдавали родным в черном пакете просто как мусор. Условия были ужасными, не все это выдерживали. Я видел, как люди вешаются, как режут себе вены", - рассказал он.

По его словам, он понял, что "что-то надо делать", когда его отпустили под домашний арест.

"В ночь на день России я одел отцовскую куртку, взял мамину палочку, потому что хотел, чтобы камеры наблюдения меня не сразу узнали...Сначала я пошел медленно, потом – побежал, бросил палочку. Срезал браслет, что был у меня на ноге. Затем полтора часа бежал через лес. До границы добирался автостопом, потому что знал, что меня будут искать, и будут искать с собаками... Переходил границу через заминированный лес наугад. Я думал – как будет, так будет. Главное – не попасть снова в тот ад", - рассказал Ильченко.

Ильченко добавил, что ночь он убегал из дома, а день добирался до границы и уже на вторую ночь переходил границу.

"Мне казалось, что я уже очень долго шел по лесу до границы, когда я спустился на дорогу – мне казалось, что я уже на нашей стороне. Но ко мне обратился на русском солдат. Я понял, что это нейтральная территория, потому что там стоял их солдат, а уже через несколько метров наш. Я начал бежать... Когда я добежал до нашего солдата, я крикнул что-то вроде "остановите его" и пробежал дальше к месту, где проверяют документы. Может это звучит театрально, но там я упал на колени, поблагодарил Бога за свое освобождение и поцеловал украинскую землю", - рассказал Ильченко детали побега.

Как сообщал УНИАН, 16 августа стало известно, что Ильченко, которого российские спецслужбы обвиняют в экстремизме, сбежал из-под домашнего ареста.