В НАТО одобрили идею визита в Украину представителей Североатлантического совета
17:18, 09 февраля 2017Политика
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Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер считает приглашение премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в ее адрес и адрес представителей Североатлантического совета посетить Украину хорошей идеей.
По словам заместителя генсека, остается только назначить дату / УНИАН
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом она заявила в четверг в Брюсселе после встречи с главой украинского правительства.
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"Я поддерживаю визит Североатлантического совета в Украину... Этот визит - большая идея", - сказала Геттемюллер.
По словам заместителя генсека, остается только назначить дату. "Я рекомендую этот визит", - подчеркнула она.
Как сообщал УНИАН, заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер заявляет, что альянс будет продолжать предоставление Украине политической и практической поддержки.
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