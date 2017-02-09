В НАТО одобрили идею визита в Украину представителей Североатлантического совета

17:18, 09 февраля 2017
Политика
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Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер считает приглашение премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в ее адрес и адрес представителей Североатлантического совета посетить Украину хорошей идеей.

По словам заместителя генсека, остается только назначить дату / УНИАН

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом она заявила в четверг в Брюсселе после встречи с главой украинского правительства.

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"Я поддерживаю визит Североатлантического совета в Украину... Этот визит - большая идея", - сказала Геттемюллер.

По словам заместителя генсека, остается только назначить дату. "Я рекомендую этот визит", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер заявляет, что альянс будет продолжать предоставление Украине политической и практической поддержки.

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Теги: #Украина#НАТО#визит