НАТО продолжит политически и практически поддерживать Украину - заместитель генсека альянса

Об этом она заявила в четверг в Брюсселе после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает собственный корреспондент УНИАН.

По её словам, Украина продолжает свой путь реформ и ведет борьбу с коррупцией в тяжелых условиях.

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«Премьер-министр и я имели очень серьезное обсуждение продолжения процесса реформ в Украине. Я отдаю должное вашим усилиям. Я призываю Украину продвигаться вперед в таких реформах. НАТО будет продолжать оказывать политическую и практическую поддержку Украине», - подчеркнула заместитель генсека альянса.

Она отметила, что такая помощь предоставляется через пакет помощи и трастовые фонды, НАТО также поддерживает региональную программу безопасности в воздухе, помогает в вопросе обеспечения безопасности, реформирования институтов в сфере безопасности.

«Это позволит Украине защитить себя и противостоять в гибридной войне», - убеждена Геттемюллер.