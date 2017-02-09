Страны-подписанты Будапештского меморандума должны стать участниками Минского процесса - Яценюк

Об этом Яценюк сказал во время Пятого Киевского форума по безопасности для молодежи, организованного Фондом «Открой Украину» 9 февраля, сообщает прес-служба партии.

Отдельно он подчеркнул, что международный формат переговоров должен касаться не только Донецка и Луганска, но и Крыма: «Наша позиция заключается в том, что страны-подписанты Будапештского меморандума так же вместе с Украиной должны четко написать план возвращения Автономной Республики Крым Украине».

Отвечая на вопрос участника Форума, Яценюк подчеркнул, что «основная проблема Будапештского меморандума, что, к сожалению, он не является юридически обязывающим документом»: «Если прочесть его именно с международно-правовой точки зрения, то такой документ является попыткой предоставить гарантии территориальной целостности и независимости Украины, а не механизмом предоставления таких гарантий».

«Конечно, в идеале должны были быть конкретные четкие гарантии. Не проведение консультаций, а предоставление военной поддержки, предоставление оружия и непосредственная поддержка от всех подписантов Будапештского меморандума украинскому государству в том случае, если на украинское государство осуществляется нападение или попытки территориального деления страны, что произошло в результате российской агрессии», - подчеркнул он.

Более того, такой документ, по его убеждению, должен был быть проголосован «как минимум Советом безопасности Организации Объединенных Наций».

Однако, подчеркнул Яценюк, Будапештский меморандум имеет большой политический вес: «Именно благодаря меморандуму Соединенные Штаты Америки вместе с Европейским Союзом стали основной страной относительно введения санкций (против России)».

Лидер «Народного фронта» выступил за то, чтобы страны-подписанты Будапештского меморандума стали участниками Минского переговорного процесса «с очень четкой и жесткой позицией относительно полной и безоговорочной поддержки территориальной целостности Украины»: «Это бы доформировало международную коалицию против российской агрессии».

«Это является основанием, чтобы страны-подписанты меморандума стали или ассоциированными, или непосредственными участниками минского процесса, чтобы страны-подписанты Будапештского меморандума предоставили реальную военную поддержку украинской армии в виде оборонительного оружия и давили всеми дипломатическими, экономическими, финансовыми и военными рычагами на Россию с целью полного выполнения Минских договоренностей», - подчеркнул он.

«Выполнение Минского соглашения – это когда государственный флаг Украины будет по всей территории Украины и в Донецкой, и в Луганской области. И когда украинские пограничники будут контролировать украинскую границу», - сказал лидер «Народного фронта».

Международный формат переговоров, подчеркнул он, должен касаться не только Донецка и Луганска, но и Крыма: «Наша позиция заключается в том, что страны-подписанты Будапештского меморандума так же вместе с Украиной должны четко написать план возвращения Автономной Республики Крым в Украине».