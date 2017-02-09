Яценюк: Членство в НАТО – это не только безопасность Украины, но и каждой из стран-членов Альянса

Об этом сказал лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк во время Пятого Киевского форума по безопасности для молодежи, организованном Фондом «Открой Украину» 9 февраля.

Он напомнил, что в 2008 году, когда он был спикером Парламента, Украина обратилась по вопросу получения Плана действий относительно членства в Альянсе: «Были продолжительные дискуссии, в результате которых Украина так и не получила плана действий относительно членства в НАТО. Но что в итоге получил мир? Мир получил российскую агрессию по отношению к Грузии. Это был ответ России на непредоставление Украине членского билета на вхождение в Альянс».

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Лидер «Народного фронта» отметил, что сейчас в мире продолжается дискуссия, начатая в первую очередь во время президентской гонки в Соединенных Штатах Америки, относительно будущего НАТО. «Альянс был, есть и будет единственной наиболее эффективной системой безопасности в мире. Так, он нуждается в модернизации, и это естественно, ведь чтобы быть сильнее и лучше, надо видоизменяться и соответствовать современным реалиям и современным вызовам. Но альтернативы НАТО не существует», - подчеркнул он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что для Украины членство в Европейском Союзе, так и членство в НАТО является внешнеполитическим и внутриполитическим приоритетом: «Если кто-то думает, что это очень короткий и простой путь, - это неправда. Надо сделать невероятно сложные шаги. Кратчайший путь Украины в НАТО – это модернизация украинских Вооруженных Сил и приведение их в полное соответствие со стандартами и критериями, которые есть в странах-членах НАТО».

Лидер «Народного фронта» напомнил, что Украина является практически единственным государством среди государств Европы, которая тратит более 5% ВВП на финансирование армии: «Причина этого абсолютно понятна. Причина этому – военная агрессия Российской Федерации против Украины. Россия незаконно аннексировала Крым, Россия отправила свои войска в Донецк и Луганск. И именно Россия хочет перекроить границы Европы, которые были установлены после Второй мировой войны».