Битва за Авдеевку: в НАТО выразили единодушную поддержку Украины

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам евроинтеграции и евроатлантического сотрудничества Иванна Климпуш-Цинцадзе на своей странице в Facebook.

"Все страны НАТО выразили единодушную поддержку Украины, территориальной целостности и суверенитета нашего государства. У стран-членов НАТО нет сомнений относительно того, что именно Россия и ее приспешники ответствены за эскалацию ситуации з безопасностью на Донбассе", - говорится в сообщении.

По ее словам, союзники подтвердили, что отмена санкций против России невозможна, потому что не выполняются Минские договоренности, которые единственным путем решения конфликта.

"Именно поэтому НАТО продолжит политическое давление на Россию, шатания по этому поводу не будет. В НАТО также отметили видимые результаты реформ в Украине. Члены Альянса считают, что такой обмен информацией с Украиной является чрезвычайно важным", - отметила вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, Авдеевка Донецкой области с 29 января подвергалась массированным ударам со стороны боевиков. В результате обстрелов город был полностью обесточен, десятки жилых домов были разрушены и повреждены.

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От обстрелов погибли не менее 10 украинских военнослужащих, а также мирные жители Авдеевки. В течение недели ремонтные работы не удавалось осуществить из-за прицельного огня оккупантов. Лишь 5 февраля специалисты смогли отремонтировать ЛЭП и восстановить электроснабжение Авдеевки.

Сейчас во всех регионах Украины продолжается сбор гуманитарной помощи для Авдеевки.