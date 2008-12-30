Патриотическая партия Украины поздравляет всех патриотов с Новым годом: Украине – нового президента, нового премьера, новый парламент и люстрацию всего класса чиновников. Патриотической партии -10 лет. (На правах рекламы)

Патриотическая партия

Патриотическая партия Украины поздравляет всех патриотов с Новым годом: Украине – нового президента, нового премьера, новый парламент и люстрацию всего класса чиновников. Патриотической партии -10 лет. (На правах рекламы)

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