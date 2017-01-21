В Сумах прошла антипутинская акция "Стоп Путин! Стоп война!" (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, акция, в которой принимали участие около 50 активистов, началась в центре города на пешеходной улице Соборной возле памятника Тарасу Шевченко.

По словам организаторов, цель акции - привлечь внимание общественности к российской агрессии в Украине, показать важность единства и солидарности с Украиной, а также призвать весь мир усилить давление на Россию для восстановления территориальной целостности и мира в нашем государстве.

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Активисты соорудили чучело «ватника», лицо которого представлял коллаж из портретов Виктора Медведчука, Виктора Януковича и Владимира Путина. После небольшого митинга его участники пошли к офису местной организации политической партии «Успешная Страна», который недавно открылся в областном центре. Там чучело оставили возле входа в офис, протоптавши валенками, вимоченными в крови, следы к входной двери.

После завершения акции, вход в офис присутствующие забросали яйцами.

Как сообщал УНИАН, Stop putin's War in Ukraine проводится уже в третий раз.

Акция сегодня проходит в украинских городах, а также в городах более чем 50 стран.