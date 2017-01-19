ВР сегодня рассмотрит законопроект о Конституционном суде Украины (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, также сегодня предусмотрено рассмотрение законопроекта об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях.

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Кроме того, сегодня запланировано рассмотрение ряда вопросов местного самоуправления, а также назначение внеочередных местных выборов.