Украина получит "безвиз" весной, если в ЕС обойдется без потрясений – журналист

Брюссельский журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк предполагает, что если в Евросоюзе обойдется без новых сотрясений, украинцы получат либерализацию визового режима уже с апреля-июня этого года. Об этом он пишет в блоге на "112 Украина".

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"Я практически уверен, что украинцы наконец-то получат безвизовый режим с Шенгенской зоной ЕС уже весной этого года… Если все будет нормально, если Европейский Союз не будет переживать новых сотрясений, Украина получит либерализацию визового режима в период с апреля по июнь этого года. Я думаю, что это случится именно в этот отрезок времени, если посмотреть на предсказанный ранее график", – пишет Йозвяк.

Он поясняет, что Украина должна дождаться, когда Совет Европы и Европарламент окончательно одобрят пересмотренный механизм приостановки безвиза: "Текст, который был согласован ранее, должен быть переведен на все официальные языки ЕС, затем нужно "юридически вычистить текст". Перевод и вычитка обычно занимают от шести до восьми недель, и, при условии, что эта работа началась еще до Рождества, разумно ожидать, что итоговые документы должны быть готовы где-то в конце января или в феврале".

Затем начнется триалог между Европейской комиссией, Европейским парламентом и Советом ЕС. "В случае с Грузией потребовалось меньше часа, чтобы найти понимание и прийти к согласию. Из того, что я слышал, аналогично все должно пройти и для Украины", - пишет Йозвяк.

Затем это соглашение должно быть одобрено Советом ЕС. В случае с Грузией это произошло через несколько дней после достижения компромисса. Заключительные два шага - голосование в комитете гражданских свобод Европарламента и голосование на пленарном заседании Европарламента. Потом договор будет подписан и опубликован в официальном журнале.

"Если снова посмотреть на Грузию в качестве примера, […] путь от триалога до окончательного голосования у Грузии занял около шести недель. Если мы возьмем эти же временные рамки для Украины, уже в апреле/мае украинцы получат безвизовый режим", - считает Йозвяк.

При этом он считает, что не стоит ожидать либерализации визового режима до голландских парламентских выборов 15 марта. Также французы будут избирать нового президента, вероятно, в два тура, в конце апреля - начале мая. "После победы Трампа все боятся победы Ле Пен. Даже если это выглядит маловероятным на данный момент, но потенциальные последствия этого были бы ощутимы для всего ЕС", - заключает журналист.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2016 года Европарламент принял предложения о механизме временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами. Решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.

Решение о дате введения безвизового режима с Европейским Союзом для украинцев будет приниматься в рамках межинституциональных переговоров Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента. Министр иностранных дел Павел Климкин осторожно заявляет, что отмена виз для граждан Украины может состояться весной 2017 года.

Также он недавно уверял, что в Европейском Союзе нет опасений, что отмена виз для украинцев приведет к большой миграции населения.