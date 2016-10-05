Суд Амстердама 14 декабря вынесет решение по возвращению Украине "скифского золота"

Об этом сообщила заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар в Facebook.

"Окружной суд Амстердама обещает решение 14 декабря", - заявила Джеппар.

Она напомнила, что сегодня в Амстердаме продолжается судебное заседание.

По ее информации, была заслушана "защита крымских музеев, которые хотят вернуть экспонаты Государственного музейного фонда Украины на оккупированный полуостров".

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По словам Джеппар, российская сторона защиты строит свою позицию на том, что в процесс вовлечено Государство Украина, которое "может изменять законы (намек, что мы можем оправдать что угодно новыми актами)". Также она указала, что российская сторона настаивает на том, что дело касается культурных ценностей, а не факта аннексии.

Как сообщал УНИАН, предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником «Херсонес Таврический» и Бахчисарайским историко-культурным заповедником для экспонирования в Музее Алларда Пирсона в период с 6 февраля по 28 мая 2014 года в рамках выставки «Крым – золотой остров в Черном море».

Конфликт вокруг экспонатов крымских музеев возник из-за оккупации Крыма Россией. Именно в то время экспонаты находились на выставке в Амстердаме. После завершения выставки нидерландская сторона, несмотря на предоставленные ранее гарантии, заявила о невозможности возвращения крымских экспонатов Национальному музею истории Украины, мотивируя свой отказ возможными претензиями со стороны крымских музеев.

По украинским законам, все предоставленные экспонаты являются частью Музейного фонда Украины и могут передаваться на временное хранение на основании заключенных контрактов.

Срок действия контракта, дающего право на временное хранение коллекции Музеем Алларда Пирсона, истек 13 июня 2014 года, после чего, согласно закону, эти культурные ценности считаются незаконно вывезенными из Украины и подлежат возврату.