Верховная Рада в декабре должна сосредоточиться на антикризисных мерах, считает Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Как сообщает пресс-служба Президента, в выступлении на съезде “Народного Союза Наша Украина” В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня все действия власти должны быть направлены на преодоление экономического кризиса, который требует оперативного внедрения действенных механизмов, прежде всего, законодательных.

Следовательно, отметил В.ЮЩЕНКО, необходимо восстановить дееспособность Верховной Рады. «Парламент должен возобновить свою работу и получить спикера», – сказал глава государства. Президент считает, что первоочередным вопросом работы парламента в декабре должны быть антикризисные меры. «Мы можем найти в парламенте фракции, которые консолидируются по принятию государственного бюджета 2009 года и антикризисным действиям. Это – программа-минимум», – подчеркнул он.

Президент также отметил, что в условиях экономического кризиса правительство должно прекратить популизм, который и стал одной из причин этого кризиса в Украине. «Когда в начале года формируется популистская политика без согласования с бюджетом, во втором полугодии мы пожинаем плоды», – сказал он.

По словам В.ЮЩЕНКО, «смягчить удары кризиса можно, проводя здоровую экономическую политику». «Я не уверен, что сегодняшнее правительство готово это сделать», – сказал он.