"Евровидение-2017" в Украине: Порошенко подписал необходимый для проведения конкурса закон

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

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Законом на период до 14 мая 2017 года вводится переговорная процедура на случаи закупок товаров, работ и услуг, необходимых для обеспечения подготовки и проведения в Украине в 2017 году песенного конкурса «Евровидение», перечень которых устанавливается решением Кабинета министров Украины.

Законом также предоставляется право заказчику заключать договор на закупку в пятидневный срок со дня обнародования на веб-портале уполномоченного органа сообщения о намерении заключить договор по результатам применения переговорной процедуры закупки.

Как отмечается в сообщении, введение положений закона позволит обеспечить качественную подготовку к песенному конкурсу «Евровидение» с соблюдением определенных сроков выполнения работ и создаст условия для оперативного принятия управленческих решений в сфере публичных закупок товаров, работ и услуг, необходимых для подготовки и проведения этого мероприятия.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 17 ноября приняла закон, который позволяет переговорную процедуру закупки товаров и услуг для подготовки «Евровидения-2017».