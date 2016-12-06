"Злым языкам вопреки": Украина полностью обеспечила финансирование "Евровидения-2017" - Данилюк

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр финансов Украины Александр Данилюк.

Для обеспечения полного финансирования мероприятия было выделено 430 млн грн гарантий, предусмотрено в бюджете на 2017 год почти 456 млн грн.

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Кроме того, Киевом как победителем конкурса на право проведения «Евровидения» выделено 50 млн грн в этом году и предусмотрено еще 150 млн грн в следующем.

«Таким образом, мы в полной мере обеспечили финансирование «Евровидения». Также необходимую подготовку обеспечивает организационный комитет во главе с министром культуры Евгением Нищуком», - подчеркнул Данилюк.

Как ранее сообщало немецкое издание Bild со ссылкой на источник в оргкомитете, организаторы "Евровидения" ведут переговоры о возможном переносе конкурса в 2017 году из Украины в Россию.

Причиной таких переговоров называлось то, что Киев якобы не предоставил организаторам «Евровидения» финансовых гарантий. В то же время, как подчеркивается, факт переговоров еще не означает перенос мероприятия из Киева. «Существует реальная угроза того, что мероприятие может пройти в другой стране. Для нас это было бы катастрофой», — цитирует издание заявление председателя комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Анны Гопко.

Так, расходы на конкурс в последние годы варьируются от 17 миллионов евро до 25 миллионов евро, при этом оргкомитет покрывает сумму в размере от 10 миллионов евро до 14 миллионов евро, остаток должна покрыть принимающая сторона. Вместе с тем, согласно сообщению, власти Украины утверждают, что нашли источники финансирования и уже в ближайшее время представит их организаторам песенного конкурса.

Позже организаторы "Евровидения" опровергли сообщения о переносе конкурса в Москву.

Как сообщал УНИАН, Украина получила право принимать международный песенный конкурс "Евровидение-2017" после того, как украинская певица Джамала победила на этом конкурсе в 2016 году в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа. 9 сентября стало известно, что победителем отбора города-хозяина песенного конкурса "Евровидение-2017" стал Киев. Главная сцена Евровидение-2017 будет обустроена в Международном выставочном центре (МВЦ).