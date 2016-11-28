Янукович обвинил Фирташа и Левочкина в разрушении коалиции во время событий на Майдане

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Янукович сказал во время допроса в Святошинском райсуде Киева в режиме видеосвязи в качестве свидетеля по делу пятерых экс-«беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.

"Но мы знали, что внутри фракции Партии регионов работала оппозиция и депутаты, которые зависели от некоторых олигархов, они начали, как говорят, склоняться в сторону оппозиции. Это было не раз, не два. Их позиция была такой: как скажет хозяин... Это была огромная группа, которую возглавлял депутат Тигипко. И он откровенно мне говорил: я с вами согласен, Виктор Федорович, но меня склоняет господин Фирташ... И рядом с ним господин Левочкин, который играл в эти игры. И в конце концов они разрушили коалицию, и они разрушили стабильность в стране", – заявил Янукович.

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"Потому что стабільшість была разрушена 22 февраля, когда начали приниматься антиконституционные законы и решения", - заявил Янукович.

Как сообщал УНИАН, Янукович также в суде допустил причастность Левочкина в разгоне Майдана.

23 ноября Левочкин назвал ложью обвинения министра внутренних дел Арсена Авакова в его адрес в причастности к разгону Майдана.