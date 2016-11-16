Эксперты Da Vinci AG рассказали о планах России дестабилизировать ситуацию в Украине

Он будет сопровождаться усилением дестабилизирующих факторов извне, попытками автономизации ряда регионов и разрушением поддержки Украины в ЕС. Этому будут способствовать результаты выборов в Болгарии и Молдове, а также подготовка к выборам в ряде ключевых стран Европейского Союза (Австрия, Германия, Франция).

Об этом сказано в материале Аналитической группы Da Vinci AG, подготовленной для InformNapalm.

Анализ оперативных данных и OSINT и HUMINT свидетельствует о высокой степени вероятности того, что с 1 января 2017 года активизируются процессы в Одесской области, направленные на создание в Одесской области территориальной автономии с предоставлением ей специального статуса. Может быть реанимирован проект так называемой Республики Буджак, которой неудачно стартовал в 2014 году. Ожидается, что работа будет вестись силами пророссийских организаций и региональными лидерами общественного мнения, работающими с Кремлем.

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Аналогичная работа в настоящее время ведется в Закарпатье. Согласно документам SurkovLeaks, Кремль сохраняет активность на данном направлении. Это наиболее рискованное направление, так как дестабилизация ситуации в этом регионе возможна исключительно через силовую провокацию с жертвами среди мирного населения. В октябре 2016 года уже предпринимались попытки тестирования вероятности дестабилизации в регионе. Дальнейшие действия планируются в рамках экономических и этнокультурных требований.

Параллельно с деструктивной работой, на территории Украины ожидается активизация нескольких стран-членов ЕС в структурах Европейского Союза с целью блокирования ее евроинтеграционных усилий. Основная задача, которую ставят перед собой разведывательные органы РФ, – срыв предоставления безвизового режима в перспективе 1 года. Это время будет использовано для попытки смены власти в Украине. Ответственность за провал введения безвизового режима в общественном мнении Украины будет возложен на власти. Задача максимум, стоящая перед российским СВР и дипломатическими кругами, – негативное решение политического руководства Нидерландов по соглашению об ассоциации с Украиной.

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В случае реализации данного плана, «внешнеполитическое поражение» будет представлено, как результат провальной политики действующей власти. В Кремле считают возможным повторить сценарий 2013 года и мобилизовать население на протест, используя обвинения в срыве европейской интеграции.

Дополнительная мобилизация протестного электората будет происходить с использованием экономической тематики. Российские спецслужбы в середине сентября месяца получили анализ, подготовленный на основе прогнозных оценок ряда американских финансовых аналитиков (по непроверенным данным, представителей аудиторской «тройки»), относительно влияния масштабных протестных акций в Украине на состояние ее экономики. В документе отмечается, что массовые акции, продолжительностью более недели спровоцируют панику на банковском рынке, сворачивание инвестиционных программ, рост цен на продукты питания. В качестве макроэкономических ориентиров указаны следующие параметры (неделя; месяц; квартал): инфляция (+2%; +7%; +34%); курс к доллару (27; 29,4; 50); ВВП (-0,1; -0,2; -5).

Политическая дестабилизация должна заморозить сотрудничество с МВФ и обвалить рейтинги государственных облигаций. Доведение Украины до дефолта для Кремля является крайне важным в стратегии дальнейшего приведения к власти в Украине пророссийских сил, которые должны достичь соглашения с Москвой о предоставлении стабилизационной помощи новому режиму, сформировав монопольную зависимость от донорства.

Резкое ухудшение экономической ситуации в результате массовых акций повысит мобилизационную готовность протестного населения. При этом в Кремле считают, что блокирование государственных учреждений не позволит регуляторам оказывать влияние на ситуацию, что усилит негативное давление и увеличит результативность акций. Таким образом, провокация резкого ухудшения социально-экономической ситуации позволит усилить общественное недовольство, которое, как ожидают в Москве, будет направлено на представителей политического руководства Украины.

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Как и в Республике Молдова во время попытки переворота 14 января 2016 года, планируется объединение пророссийских политических сил с лидерами сил, декларирующими поддержку прозападного курса. Поэтому, несмотря на конечную цель мероприятий, акции не будут сопровождаться пророссийскими лозунгами, сохраняя внешнеполитический нейтралитет на начальном этапе. По нашим оценкам, повторение сценария «Майдана» на текущий момент маловероятно. Протестные движения, инициируемые Кремлем, в данном случае могут служить лишь прикрытием для радикальных действий по смене власти с использованием боевого компонента, который прибудет с территории РФ.