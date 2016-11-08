СМИ: В ЕС на этой неделе обсудят предложения Нидерландов по ассоциации с Украиной

Об этом написал брюссельский корреспондент радио "Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Первые неформальные переговоры между дипломатами относительно шести предложений Нидерландов по ратификации соглашения об ассоциации ЕС и Украины должны начаться на этой неделе в Брюсселе", - написал Йозвяк.

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Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года парламент Нидерландов завершил процедуру ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Однако 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Против проголосовал 61% участник референдума, за – более 38%.

Явка составила 32,28%. Еврокомиссия и Украина ожидают от правительства Нидерландов предложений относительно дальнейших действий после референдума относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. 22 сентября премьер-министр Нидерландов Рютте заявил, что его страна может не ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС в части внедрения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

При этом он выразил определенный оптимизм, что Соглашение об ассоциации в части зоны свободной торговли может оставаться в силе и без Нидерландов, распространяясь на другие 27 стран-членов Европейского Союза и Украины. В то же время 28 октября Рютте заявил, что пытается убедить оппозицию, голосов которой не хватает для ратификации Соглашения в Сенате, чтобы она поддержала ратификацию документа, до 1 ноября. Вместе с тем сегодня, 31 октября, правительство Нидерландов обратился к парламенту страны с письмом, в котором говорится о том, что в интересах государства важно ратифицировать Соглашение об ассоциации.

Отмечается, что правительство Нидерландов планирует до 15-16 декабря продолжить переговоры с Украиной, ЕС и нидерландскими оппозиционными партиями для достижения компромисса, который позволит ратифицировать Соглашение об ассоциации и, одновременно, учесть результаты референдума в стране.