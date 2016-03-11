Аналитики Da Vinci AG сообщают о смене стратегии России в отношении Молдовы

Об этом говорится в обзоре Аналитической группы Da Vinci AG.

"Военно-политическое руководство РФ отказывается от проведения оперативных специальных мероприятий в отношении органов государственной власти Кишинева и переходит к содействию внутриполитическим изменениям в Молдове в легальной плоскости, которые позволят Кремлю достичь поставленных задач", - отмечают в Da Vinci AG.

Аналитики напоминают, что 4 марта Конституционный суд Молдовы своим решением аннулировал изменение основного закона республики от 5 июля 2000 года. Инстанция объявила недействительными все внесенные тогда парламентом поправки, которые касались перехода к выборам президента в парламенте голосами трех пятых депутатов. Таким образом, КС оставил в силе предыдущий механизм выборов главы государства, а именно - прямым всенародным голосованием.

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"Несмотря на то, что возвращение к прямым всенародным выборам Президента в Молдове будет способствовать росту политической стабильности в стране, существуют угрозы прихода на президентский пост пророссийского кандидата, что позволит Кремлю запустить сценарий смены внешнеполитического вектора РМ", - считают аналитики Da Vinci AG.

Как отмечается в обзоре, согласно данным социологических исследований, опубликованных после 14 января 2016 года, "наибольшей поддержкой населения Молдовы пользуется лидер ПСРМ - Игорь Додон". "Его конкурентом на выборах станет глава платформы DA Андрей Нэстасе, чья реальная приверженность проевропейскому курсу вызывает сомнения", - сказано в обзоре.

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"По нашим оценкам, Российская Федерация рассматривает в качестве приоритета реализацию сценария, согласно которому пророссийский Президент РМ инициирует и подписывает аналог "Меморандума Козака" в рамках реинтеграции непризнанной Приднестровской молдавской республики в состав РМ", - прогнозирует Da Vinci AG.

Аналитики напоминают, что редакция "Меморандума Козака" образца 2003 года предусматривала, что Молдова должна стать «асимметричной федерацией», а ПМР и Гагаузия получили бы особый статус и возможность блокировать законопроекты, нежелательные для автономий. Молдова обязывалась соблюдать нейтралитет и демобилизовать армию, а также предоставить России право на размещение российских войск на территории Приднестровья сроком на 20 лет в качестве гарантов урегулирования конфликта.

"О существовании и поддержке такого сценария косвенно свидетельствует Декларация ОБСЕ, принятая в Белграде 06 декабря 2015 года, согласно которой Приднестровью предлагается специальный статус в составе Молдовы", - говорится в обзоре.

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По оценкам Da Vinci AG, элементы федерации де-факто могут присутствовать и в унитарном государстве. "В свое время пророссийское лобби добилось установление специального статуса Автономной Республики Крым в Украине. Таким образом, для достижения интересов РФ формальное конституционное закрепление федерализации РМ не обязательно", - отмечают аналитики.

По прогнозам Da Vinci AG, реинтеграция 0,5 миллионов жителей непризнанной ПМР в состав 3,5-миллионой РМ будет иметь ряд политических последствий. Среди них - сохранение и усиление российского контингента в ПМР с блокированием евроатлантических устремлений Кишинева; проведение парламентских и местных выборов с учетом волеизъявления населения ПМР, что приведет к получению пророссийского большинства в парламенте; инициирование парламентом изменений во внешнеполитическом курсе, провозглашение на курс интеграции в ЕАЭС и др.