Эксперт объяснил, в каком случае Трамп может превратиться в "ястреба" на стороне Украины

Об этом в интервью для ZN.UA сказал старший научный сотрудник Atlantic Council Адриан Каратницкий.

"Его намерение – сначала попытаться найти modus vivendi с Путиным. Но я прогнозирую, что с Путиным будет очень трудно найти взаимопонимание, поскольку он стремится давлением доказать свое превосходство, могущество России. Это приведет к определенным конфликтам. И тогда, я думаю, Трамп может превратиться в ястреба", - пояснил эксперт.

Он добавил, что даже советники кандидата-республиканца делятся на два блока. Один из них - явно симпатизирует России. А другой блок – это традиционные "рейгановские" ястребы, которые поддерживают вооружение Украины.

Читайте такжеКлинтон может дать "зеленый свет" на вооружение Украины в случае победы - экс-посол США

"Я думаю, Трамп будет пользоваться обеими командами в процессе комплектации своей администрации и группы национальной безопасности. Но, к сожалению, не будет устойчивой золотой середины. И это тоже проблема для Украины, поскольку она на передовой геополитических конфликтов. И для нее не очень выгодно иметь такого импульсивного, темпераментного и не прогнозируемого кандидата", - добавил Каратницкий.

Ранее УНИАН сообщал, что кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон удерживает преимущество перед кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом на 3 процентных пункта.