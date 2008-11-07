Добкин взял к себе советником условно осужденного на 5 лет

Бывший председатель Закарпатской областной государственной администрации Иван РИЗАК назначен советником Харьковского городского председателя Михаила ДОБКИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на внеочередной сессии Харьковского горсовета сообщил М.ДОБКИН.

Согласно его распоряжению, И.РИЗАК назначен советником мэра Харькова по экономическим вопросам.

Справка УНИАН. И.РИЗАК был задержан 13 мая 2005 года. 16 мая 2005 г. Ужгородский городской суд избрал мерой пресечения в отношении И.РИЗАКА арест. 13 сентября 2005 г. он был освобожден из-под стражи в Ужгородском СИЗО под залог.

И.РИЗАКА, в частности, обвиняли в доведении до самоубийства ректора Ужгородского государственного университета В.Сливки; злоупотреблении служебным положением; получении взятки; пользовании мобильным телефоном за счет «Закарпатьеоблэнерго»; организации массовых беспорядков в Сваляве; незаконной выдаче удостоверений советника губернатора трем лицам.

31 июля 2007 года Апелляционный суд Ивано-Франковской области приговорил И.РИЗАКА к 5 годам условно с испытательным сроком один год.