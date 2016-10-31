Порошенко о "зависшей" ратификации ассоциации Украина-ЕС: опасность удалось устранить

Об этом Порошенко сообщил на своей странице в Facebook.

«Опасность, которая еще вчера казалась неизбежной, удалось устранить. Конечной датой консультаций по ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС по результатам референдума в Голландии было установлено 1 ноября. Много скептиков, и не только в Украине, ожидали, что именно сегодня будет объявлено о решении относительно прекращения ратификации Соглашения Нидерландами», - отметил он.

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Порошенко подчеркнул, что «в течение последних дней нам удалось провести интенсивные переговоры с партнерами из Евросоюза». «Я лично провел десяток телефонных разговоров, в том числе с президентами Туском, Юнкером и Шульцем, а также с премьером Нидерландов Рютте», - отметил он.

«Всем важно помнить, что Соглашение об ассоциации, к разработке которой я лично имею честь быть причастным, имеет не только экономическое и политическое значение, но и символическое. Ибо является воплощением развития Украины и ее движения вперед и компасом наших реформ. Поэтому очень важно, что Нидерланды не прекращают ратификации и продолжат консультации», - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года парламент Нидерландов завершил процедуру ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Однако 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Против проголосовал 61% участник референдума, за – более 38%. Явка составила 32,28%.

Еврокомиссия и Украина ожидают от правительства Нидерландов предложений относительно дальнейших действий после референдума относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

22 сентября премьер-министр Нидерландов Рютте заявил, что его страна может не ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС в части внедрения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. При этом он выразил определенный оптимизм, что Соглашение об ассоциации в части зоны свободной торговли может оставаться в силе и без Нидерландов, распространяясь на другие 27 стран-членов Европейского Союза и Украины.

В то же время 28 октября Рютте заявил, что пытается убедить оппозицию, голосов которой не хватает для ратификации Соглашения в Сенате, чтобы она поддержала ратификацию документа, до 1 ноября.

Вместе с тем сегодня, 31 октября, правительство Нидерландов обратился к парламенту страны с письмом, в котором говорится о том, что в интересах государства важно ратифицировать Соглашение об ассоциации.

Отмечается, что правительство Нидерландов планирует до 15-16 декабря продолжить переговоры с Украиной, ЕС и нидерландскими оппозиционными партиями для достижения компромисса, который позволит ратифицировать Соглашение об ассоциации и, одновременно, учесть результаты референдума в стране.