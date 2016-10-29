Парасюк задекларировал "часы от Святого Николая" и $6 тысяч наличных

Документ обнародован на официальном сайте НАПК.

Так, 19 декабря 2015 года он получил в подарок часы Samsung Gear s2, стоимость которых составляла 7999 гривень. В графе "описание имущества" указано: "Часы. Подарок. P.s. принес Святой Николай. Но точно сказать не могу, потому что я спал".

Также 9 июля 2015 года Парасюк получил в подарок телефон Apple iPhone 6s. Кроме того, он задекларировал планшет Apple iPad Air 2.

Согласно декларации, Парасюк не владеет недвижимым имуществом. Его мать Оксана Парасюк владеет домом площадью 95,3 кв.м. в с. Папирня Жовковского района Львовской области и двумя земельными участками площадью 3 000 и 3 500 кв.м. в том же селе. Бабушка Парасюка Мария Калитовская владеет домом площадью 66 кв.м. в с. Папирня, а также земельными участками площадью 2 500 кв.м. и 4 685 кв.м. в том же селе.

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Парасюк, согласно декларации, пользуется автомобилем Skoda SuperB 2011 выпуска, владельцем которого является третье лицо.

В 2015 году Парасюк получил 75 586 гривень зарплаты по основному месту работы, 165 140 гривень компенсации за аренду жилья. Кроме того, он получил 80 559 гривень средств, связанных с выполнением депутатских полномочий.

Мать Парасюка получила 990 тысяч гривень дохода от занятия предпринимательской деятельностью. Отец – 65 тысяч гривень дохода от отчуждения движимого имущества.

На счету в "ПриватБанке" Парасюк держит 5 044 доллара и 1 293 гривны. Еще 6 000 долларов он хранит наличными.