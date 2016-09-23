В БПП после вчерашней драки просили вызвать в Раду родителей Парасюка

"Я думаю, что это (поведение, - ред.) не подходит народному депутату ни в коем случае. Надо делом доказывать. ... Можем вызвать родителей в ВР и сделать замечание", - цитирует Гончаренко "112 Украина".

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Незадолго после этого заявления участников потасовки стал сам замглавы фракции БПП. Конфликт возник из-за того, что Гончаренко хотел положить сухари на место Николая Скорика ("Оппозиционный блок" - УНИАН), представление на которого хочет внести ГПУ. Так он намекал на возможное тюремное заключение Скорика.

"Я принес ему сухари, потому что ему уже надо как-то привыкать к этой мысли, что они ему очень пригодятся. И положил ему на его место. ... Я принес Скорику эти сухари, чтобы он просто понял, что будет дальше", - пояснил Гончаренко.

Как сообщал УНИАН, вечером 22 сентября между народными депутатами Владимиром Парасюком и Александром Вилкулом после эфира на одном из телеканалов завязалась драка. Позже Парасюк заблокировал автомобиль Вилкула и устроил перепалку с охранниками нардепа. Парасюк повредил машину Вилкула, пытаясь выломать дверь транспортного средства, а также выцарапав "сообщение" на капоте авто.