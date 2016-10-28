Порошенко сегодня обсудит с руководством ЕС безвизовый режим для Украины и ратификацию ассоциации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время церемонии представления новоназначенного председателя Киевской областной государственной администрации Александра Горгана.

«Сегодня очень важный день. У нас очень тяжелые и непростые переговоры с нашими нидерландскими партнерами в связи с имеющимся политическим кризисом и ратификацией Соглашения об ассоциации (между Украиной и ЕС)», - заявил он.

«У меня через 20 минут разговор с (президентом Европейского Совета) Дональдом Туском, после этого с (президентом Еврокомиссии) Жан-Клодом Юнкером, после этого с президентом Европарламента, где мы затронем вопрос безвизового режима», - сообщил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, 20 апреля Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Европейского Союза отменить визы для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, частности, содержится подтверждение того, что Украина выполнила все критерии в рамках плана действий по визовой либерализации.

26 сентября комитет Европейского парламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел (LIBE) поддержал доклад о предоставлении Украине безвизового режима и предоставил мандат на начало переговоров между институтами ЕС.

23 октября Порошенко заявил, что Украина получит решение о введении безвизового режима со стороны Европейского Союза до саммита Украина-ЕС 24 ноября.