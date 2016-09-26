Комитет ЕП одобрил доклад по безвизовому режиму для Украины (фото)

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее голосование прошло сегодня в Брюсселе в рамках заседания Комитета.

«За» проголосовало 38 депутатов, против - 4, один воздержался.

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Ни одна из поправок, направленная на то, чтобы отклонить предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим, не получила необходимого количества голосов.

Комитет также проголосовал мандат на переговоры между институтами: за - 38, против - 5.

По такому же сценарию был ранее проголосован доклад о предоставлении безвизового режима Грузии, когда 5 сентября в поддержку предложения ЕК было отдано 44 голоса против 5.

Голосование проходило сразу, без обсуждения.

Теперь между тремя институтами – Европейским парламентом, Европейской комиссией и Европейским советом начнутся так называемые «межинституциональные переговоры», целью которых является согласование позиций перед окончательным принятием решения.

Отметим, что результаты этого голосования будут промежуточными. В соответствии с процедурами Евросоюза, окончательное решение простым большинством голосов будет принимать уже непосредственно Европарламент. В случае согласия, решение депутатов должны утвердить министры в Совете ЕС.

Как сообщал УНИАН, введение безвизового режима с Европейским Союзом было одним из главных аргументов украинского руководства, подписавшего Соглашение об ассоциации с ЕС в марте 2014 года.

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В середине 2014 года положительные сигналы со стороны еврочиновников поступали один за другим, однако конкретных предложений не было.

В 2015 году в Евросоюзе убеждали, что намерение предоставить Украине безвизовый режим остается в силе, но для решения всех технических вопросов требуется время.

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18 декабря 2015 года Европейская комиссия одобрила положительный отчет относительно выполнения Украиной плана действий по либерализации визового режима с Евросоюзом. В то же время Еврокомиссия выдвинула к Украине дополнительные требования, касающиеся исправления "пробелов" в формировании и начале работы антикоррупционных органов.

20 апреля 2016 Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Европейского Союза отменить визы для граждан Украины.

Окончательное решение ЕС относительно отмены виз для украинцев ожидается осенью 2016 года.