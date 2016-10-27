Представитель России ушел с переговоров в Минске, их продолжили без него

Грызлов вышел и пошел к выходу, ничего не сказав журналистам, передает Радио Свобода.

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После этого Трехсторонняя контактная группа еще 20 минут продолжала работу.

Нынешнее заседание Контактной группы стало первым после саммита лидеров "нормандской четверки", который состоялся в Берлине.

19 октября лидеры Украины, Франции, Германии и России во время встречи в Берлине договорились о необходимости создать «дорожную карту» выполнения минских договоренностей.