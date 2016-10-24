Бессмертный: в Берлине не подписали даже ни одного протокола, поэтому формально будет "зеро"
Чрезвычайный и полномочный посол Украины, экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный прокомментировал решение "нормандской четверки" относительно дорожной карты по Донбассу.
Он выразил удивление тем, что по результатам встречи не был подписан ни один документ, передает "112 Украина".
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"Относительно так называемой дорожной карты. Это очередная встреча, на которой она озвучена, и, с моей точки зрения, она озвучена лишь как тема для разговора, а не как цель реализации или документа. Меня поразило даже то, что по результатам разговора не был подписан даже протокол. Это означает, что сослаться на что-то формально невозможно, так как все будут ссылаться на заявление с брифинга одного, второго, третьего, четвертого и в результате будет формально "зеро", - подчеркнул Бессмертный.
И в Минске, по его словам, где это опустится к подруппам, каждая подгруппа будет цитировать то, что считает необходимым.
"В итоге, Украина, Европа и мир получили продолжение и, увы, обострение конфликта на континенте и глобального конфликта", - заявил Бессмертный.