Бессмертный: в Берлине не подписали даже ни одного протокола, поэтому формально будет "зеро"

Он выразил удивление тем, что по результатам встречи не был подписан ни один документ, передает "112 Украина".

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"Относительно так называемой дорожной карты. Это очередная встреча, на которой она озвучена, и, с моей точки зрения, она озвучена лишь как тема для разговора, а не как цель реализации или документа. Меня поразило даже то, что по результатам разговора не был подписан даже протокол. Это означает, что сослаться на что-то формально невозможно, так как все будут ссылаться на заявление с брифинга одного, второго, третьего, четвертого и в результате будет формально "зеро", - подчеркнул Бессмертный.

И в Минске, по его словам, где это опустится к подруппам, каждая подгруппа будет цитировать то, что считает необходимым.

"В итоге, Украина, Европа и мир получили продолжение и, увы, обострение конфликта на континенте и глобального конфликта", - заявил Бессмертный.