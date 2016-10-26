Номер в гостинице и домик в деревне – Парубий заполнил е-декларацию

В Едином государственном реестре появилась декларация спикера Верховной Рады Андрея Парубия, в которой он задекларировал 3 квартиры, дом, земельный участок и два автомобиля.

Согласно документу, глава парламента имеет в своей собственности автомобиль Suzuki SX4 2013 года, впрочем не владеет никаким недвижимым имуществом. Парубий в Киеве живет в отеле площадью 50 кв. м.

«Большую часть года проживаю в Киеве, в гостинице "Киев". Соответственно и задекларировал этот гостиничный номер на 50 м2. И не раз приглашал журналистов в этот гостиничный номер на интервью», - написал Парубий в Facebook.

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При этом, жена спикера Рады имеет в собственности квартиру во Львове площадью 21,6 кв. м., земельный участок в 1130 кв. м. и жилой дом площадью 32 кв. м. в Львовской области, а также в собственности жены Парубия автомобиль Peugeot 508 2014 года. Кроме того, спикер даже поделился фото домика, которым владеет его семья на странице в Facebook.

Впрочем, спикер Рады также зарегистрировал в своей декларации квартиры площадью 41,58 кв. м. и 142,6 кв.м. Однако, последнее жилье находится в пользовании Парубия, его жены и дочери. Однако, кто является собственником квартиры – в декларации не указано.

Что же касается сбережений, то спикер парламента задекларировал 225 тыс. гривен и 28,5 тыс. долларов.

Позже, Парубий на своей странице в Facebook отметил, что квартира в 142,6 кв. м. является собственностью его отца и брата, а жилье площадью 41, 58 кв. м. указанная в декларации потому, что спикер там «формально зарегистрирован», однако не имеет права собственности на недвижимость и не проживает там.