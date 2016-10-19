Система е-декларирования выдерживает нагрузку от работы почти 45 тысяч зарегистрированных лиц - НАПК

Об этом Корчак написала в Facebook.

"В отношении е-декларирования. Сейчас в Реестре каждый час появляется новая декларация. Фактически в системе зарегистрированы и работают все потенциальные декларанты «первой волны» - почти 43 тыс. человек. В свободном доступе сегодня можно увидеть декларации 6-ти заместителей министров, 9-ти народных депутатов, 5-ти сотрудников Администрации президента, 8-ми сотрудников КГГА и других чиновников", - сообщила Корчак.

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«Для тех, кто очень сильно обеспокоен вопросом: «выдержит ли система е-декларирования тысячное количество пользователей?», ответ очевиден: система выдерживает нагрузку, и то, что сейчас в ней работают почти 45 тыс. человек, тому подтверждение», - отметила глава НАПК.

Как сообщал УНИАН, 11 октября премьер-министр Владимир Гройсман поручил провести совещание с участием представителей правоохранительных органов по устранению недостатков в системе е-декларирования, которые касаются формы декларации.

Систему е-декларирования запустили соответствии с Законом "О предотвращении коррупции" в полночь 1 сентября.

С 1 сентября расширенные электронные декларации в течение 60 дней должны представить чиновники, занимающие ответственные и особо ответственные должности: президент и премьер-министр с советниками и помощниками, члены Кабинета министров, заместители министров, члены Антимонопольного комитета, председатели Фонда госимущества и НБУ, их заместители, народные депутаты, государственные служащие категорий "А" и "Б", судьи, прокуроры и следователи, руководители, заместители руководителей государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, военные должностные лица высшего офицерского состава, другие.