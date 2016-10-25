Луценко объяснил, с чем связана реорганизация Департамента спецрасследований ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко заявил на брифинге в Киеве.

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«Реорганизация этого Департамента, а именно выделение одного из управлений, обусловлено исключительно нежеланием господина Горбатюка передавать экономические дела Арбузова, Клюева, Азарова, Януковича-младшего и т.д. по предусмотренному законом пути специального заочного осуждения», - заявил он.

«Я слышу предостережения, что закон, который действует сегодня в Украине и дает возможность заочного осуждения, несовершенен, его можно и нужно улучшать, но я не могу себе представить, что эти дела и дальше - третий, четвертый, пятый год - будут лежать в Департаменте спецрасследований», - добавил Луценко.

Как сообщал УНИАН, 24 октября в Генпрокуратуре сообщили, что для активизации и завершения досудебного следствия и передачи в суд «большого уголовного дела» в отношении экс-президента Виктора Януковича и лиц из его ближайшего окружения создано управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. В состав этого управления вошли 63 сотрудника.

Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, создано в рамках реорганизации департамента специальных расследований ГПУ с целью совершенствования организации работы Генеральной прокуратуры. Согласно сообщению, Горбатюк остается руководителем департамента специальных расследований, в состав которого входят 56 сотрудников. За этим департаментом остается расследование и передача в суд дел, касающихся Майдана.