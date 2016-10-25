Адвокаты семей "Небесной Сотни" объяснили, чем грозит объединение дел против Януковича и Ко в одно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокаты семей “Небесной Сотни” заявили на брифинге.

В частности, адвокат Евгения Закревская убеждена, что в случае объединения этих дел в одно следствию, фактически, останется 2-4 месяца для передачи дела в суд, то есть "дело Януковича", в котором 5 тысяч томов, должно быть завершено в кратчайший срок, отметила адвокат, что, в принципе, не реально. Она объяснила, почему сокращаются сроки досудебного следствия: дела, которые объединят, находятся на разных этапах досудебного следствия, но в случае объединения годичный срок досудебного расследования, установленный Уголовным процессуальным кодексом, будет исчисляться от того дела, которое начало расследоваться первым, поэтому сроки будут очень сжатыми, и в суд будут переданы фактически нерасследованные дела.

Кроме того, она отметила еще один риск скорого правосудия. Речь идет о условных приговорах тем фигурантам, которые, по словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, способствовали следствию. Закревская убеждена, что в результате никто не получит реальных наказаний: те, кто сотрудничал со следствием по версии прокуратуры, получат условные приговоры, а их руководство - заочное осуждение, то есть фактически только “пустой приговор” без наказания.

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В свою очередь, потерпевший по делу Майдана - сын погибшего Героя Небесной Сотни Сергея Бондарчука Владимир Бондарчук отметил, что объединение дел Януковича и других бывших высокопоставленных чиновников может привести к получению «пустых» приговоров, которые не воспримет ни общество, ни мировое сообщество. «Генеральный прокурор и президент Украины должны осознавать риски и обращать внимание не только на то, чтобы раскрыть преступления в пределах своего срока пребывания в должностях, а думать об эффективном завершении расследований. Для нас совершенно не важно, при каком генпрокуроре или президенте дело будет передано в суд. Для нас основное - собрать все доказательства, и чтобы решение, которое вынесет суд, не подлежало сомнению ни в Украине, ни в мире”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 22 октября заместитель генерального прокурора Украины – главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что Луценко объявил начальнику Департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергею Горбатюку выговор за ненадлежащую организацию расследования уголовных производств в отношении бывших высокопоставленных чиновников времен президента Виктора Януковича, фигурантов санкционного списка Европейского Союза.

24 октября стало известно о создании Управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, «для активизации и завершения досудебного следствия и передачи в суд «большого уголовного дела» в отношении экс-президента Виктора Януковича и его ближайшего окружения». В состав этого управления вошли 63 сотрудника. Новое Управление создано в рамках реорганизации Департамента специальных расследований ГПУ с целью усовершенствования организации работы Генеральной прокуратуры. Согласно сообщению ГПУ, Горбатюк останется руководителем Департамента специальных расследований, в состав которого входят 56 сотрудников. За этим Департаментом остается расследование и передача в суд дел в отношении Майдана.