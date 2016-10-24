Россия не уйдет "завтра" с Донбасса, это вопрос десятилетий – российский эксперт

Об этом УНИАН сказал руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктор Мироненко.

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«Не может быть в политическом компромиссе такого решения, что завтра Путин или Россия заявит: «да мы уходим из Донбасса», так как они не признавались, что они там есть. К сожалению, этот конфликт будет решаться очень долго. Военного решения я не вижу, а на дипломатическое и политическое решение потребуются не месяцы, а может, даже и не годы, это вопрос, боюсь, на десятилетие, а может быть, и больше», - сказал Мироненко.

Он убежден, что Украина не согласится на выборы на оккупированном Донбассе при открытой границе, но согласовать присутствие миссии ОБСЕ будет крайне сложно.

«Главная функция заключается в том, чтобы наблюдать, мониторить действительно границу, реальные процессы там происходящие. Если все-таки будет принято решение о том, что как-то проводить выборы, то встает очень тяжелая проблема, как обеспечить, чтобы все-таки через границу не поступали вооружения, чтобы «дикие гуси» не летели», - сказал он.

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«Это компромиссный вариант – когда не украинские пограничники на границе, а контроль со стороны ОБСЕ. Другое дело, что это все красиво звучит в общем, но когда дойдет дело до конкретики, будут большие проблемы», - считает он.

По его мнению, на встрече глав «нормандской четверки» был достигнут максимум, возможный на данном этапе.

«Владимир Владимирович (Путин), когда он приехал в аэропорт и там встречался с журналистами, был в очень тяжелом состоянии духа, настроении плохом. Я его понимаю, пришлось соглашаться с какими-то неприятными для него решениями, которые не совпадают с его общей картиной», - сказал он.

При этом Мироненко подчеркнул, что никаких гарантий прекращения насилия нет, хотя от этого конфликта устали все и страдают все, кто в нем участвуют.

Как сообщал УНИАН, 19 октября в Берлине состоялись переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина.

На пресс-конференции по итогам переговоров Порошенко заявил, что лидеры стран «нормандского формата» утвердили немецкие и французские предложения по основным критериям «дорожной карты» выполнения Минских соглашений.

По словам президента, Россия поддержала необходимость размещения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

Порошенко также отметил, что сейчас речь о дате выборов на оккупированной части Донецкой и Луганской областей не ведется. Вместе с тем, добавил он, лидеры стран договорились продолжить на уровне экспертов и рабочих групп подготовку концепции избирательного законодательства для проведения выборов на Донбассе.