В Кремле отрицают разговор на повышенных тонах Порошенко и Путина: он был непростым, но конструктивным

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, отвечая на вопрос УНИАН, действительно ли в ходе обсуждения Порошенко сказал Путину, чтобы тот прекратил стрелять на Донбассе.

«Никакого разговора на повышенных тонах не было. Безусловно, разговор был не простой, но в то же время достаточно деловой и достаточно конструктивный. Поэтому эта информация не соответствует действительности», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, в интервью ряду украинских телеканалов 23 октября Порошенко подтвердил, что во время встречи «нормандской четверки» призвал Путина прекратить стрелять на Донбассе. «Я во время переговоров голос никогда не повышаю, но просьба прекратить стрелять. Действительно, я обратился к Путину именно с такой просьбой», - заявил Порошенко.

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19 октября в Берлине состоялись переговоры президента Украины Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Путина.

Впоследствии в СМИ появилась информация о том, что во время переговоров "нормандской четверки" Порошенко повысил голос, дискутируя с Путиным, и сказал ему: "Нет, ты просто прекрати стрелять!".