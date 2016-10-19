Порошенко и премьер Швеции скоординировали позиции накануне заседания ЕС в Брюсселе
Президент Петр Порошенко, пребывая с официальным визитом в Норвегии, провел телефонный разговор с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Лёвеном.
Как сообщила пресс-служба главы государства, собеседники скоординировали позиции по приоритетным вопросам взаимодействия Украина-ЕС накануне заседания Европейского совета 20-21 октября в Брюсселе. Они обсудили вопросы ускорения предоставления украинцам безвизового режима и завершения процесса ратификации Соглашения об ассоциации.
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Глава государства проинформировал премьера Швеции о ситуации на Донбассе и призвал Швецию и другие страны ЕС вслед за Норвегией официально признать факт российской агрессии.
Порошенко и Лёвен подтвердили важность единства Европейского Союза в вопросе сохранения санкций в отношении России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
Ранее УНИАН сообщал, что в Брюсселе 19 октября 2016 года состоятся политические консультации высокого уровня Украина-ЕС.