Порошенко и премьер Швеции скоординировали позиции накануне заседания ЕС в Брюсселе

Как сообщила пресс-служба главы государства, собеседники скоординировали позиции по приоритетным вопросам взаимодействия Украина-ЕС накануне заседания Европейского совета 20-21 октября в Брюсселе. Они обсудили вопросы ускорения предоставления украинцам безвизового режима и завершения процесса ратификации Соглашения об ассоциации.

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Глава государства проинформировал премьера Швеции о ситуации на Донбассе и призвал Швецию и другие страны ЕС вслед за Норвегией официально признать факт российской агрессии.

Порошенко и Лёвен подтвердили важность единства Европейского Союза в вопросе сохранения санкций в отношении России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что в Брюсселе 19 октября 2016 года состоятся политические консультации высокого уровня Украина-ЕС.